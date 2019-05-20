EVACUATA LA TOUR EIFFEL UN UOMO LA STA SCALANDO, GUARDA IL VIDEO
La Torre Eiffel è stata evacuata e chiusa ai visitatori dopo che un uomo è stato avvistato mentre si stava arrampicando. Lo riporta l'account Twitter ufficiale del monumento francese. La Torre Eiffel...
La Torre Eiffel è stata evacuata e chiusa ai visitatori dopo che un uomo è stato avvistato mentre si stava arrampicando. Lo riporta l'account Twitter ufficiale del monumento francese.
La Torre Eiffel è stata evacuata e chiusa ai visitatori dopo che un uomo è stato avvistato mentre si stava arrampicando. Lo riporta l'account Twitter ufficiale del monumento francese.
"La Torre Eiffel è attualmente chiusa fino a nuovo avviso. Per evitare una lunga attesa - si legge nel post -, consigliamo ai nostri visitatori di posticipare la loro visita".
Cierran la torre Eiffel después de que un hombre escalara la estructura https://t.co/NYVU46maLe pic.twitter.com/o2m3mCSI8A
— Yoshua 2K 🇳🇮 🔴⚫ Sígueme.. (@yoshuarie) May 20, 2019