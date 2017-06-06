EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO 37ENNE

COMUNICATO DAI CARABINIERII Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato Nunzio Pappalardo, 37enne, paternese, per evasione.L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari per una ra...

COMUNICATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò (CT) hanno arrestato Nunzio Pappalardo, 37enne, paternese, per evasione.

L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina perpetrata il 26 maggio scorso ai danni di una farmacia a Paternò, è stato riconosciuto e bloccato dai militari mentre si trovava a piedi in una via del centro cittadino a dialogare con altri individui gravati da pregiudizi penali, in evidente violazione dei vincoli restrittivi cui era soggetto.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.