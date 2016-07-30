Evade dai domiciliari: in casa aveva un mini-arsenale

Biancavilla, intervento dei carabinieri

95047.it I carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato Gaetan Barbagallo, 49enne, del luogo, per evasione dai domiciliari, detenzione illecita di arma clandestina e detenzione illegale di armi e munizioni. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ieri notte è stato sorpreso in contrada Favara da una pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, mentre era alla guida di un autocarro Renault, in palese violazione degli obblighi imposti dalla misura restrittiva.

Successivamente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione del fermato rinvenendo e sequestrando, abilmente occultati in un’anta di un armadio nella stanza da letto, un revolver calibro 22, con marca e matricola abrasa, con otto cartucce inserite, un balestra sprovvista di marca e matricola, corredata da 35 dardi con punta in acciaio, 27 cartucce calibro 22 e 2 bossoli esplosi dello stesso calibro. La pistola, in ottimo stato d’uso, sarà inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnico balistici del caso e per stabilire se la stessa sia stata utilizzata in eventuali eventi criminosi. L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.