Evade dai domiciliari di notte perché aveva voglia di mangiare qualcosa di dolce: arrestato

L’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa, ulteriormente potenziata su impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania nell’ambito della campagna “Natale in Sicurezza”, ha portato i Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, ad arrestare per “evasione” un 24enne del posto.

In particolare, nell’ambito di un servizio di pattugliamento notturno del territorio, i militari

hanno effettuato anche diversi controlli per verificare che i sottoposti agli arresti domiciliari fossero in casa.

Quando è stata la volta dell’accertamento nell’abitazione di un 24enne, però, i Carabinieri non lo hanno trovato nella sua stanza perché evaso, all’insaputa dei familiari conviventi.

Il rapido scambio di informazioni con i colleghi della Centrale Operativa ha confermato che il ragazzo non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa, tantomeno a quell’ora, perciò immediatamente sono scattate le sue ricerche.

La profonda conoscenza del tessuto sociale e criminale della zona ha consentito ai Carabinieri di rintracciarlo, nel giro di mezz’ora, nei pressi di un bar della zona. I militari dell’Arma, però, consapevoli del rischio che l’evaso potesse accorgersi della loro presenza e tentare la fuga, hanno mantenuto un’elevata cautela, continuando a monitorarlo a distanza per evitare di insospettirlo. Approfittando, poi, di un momento di distrazione del 24enne, gli investigatori sono subito passati all’azione e, scesi dall’auto, lo hanno bloccato, neutralizzando ogni possibilità di fuga grazie a un’azione rapida e coordinata.

Lui ha cercato di giustificarsi raccontando di essere uscito perché aveva voglia di mangiare qualcosa di dolce, ma le sue scuse non gli sono servite ad evitare l’arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’operato dei Carabinieri, è stato nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli domiciliari.