EVADE DAI DOMICILIARI PER ANDARE DA RANDAZZO A CATANIA, DENUNCIATO
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 31enne di Randazzo in quanto gravemente indiziato di evasione.
Nell’ambito delle attività di controllo espletate nell’ambito del territorio di competenza, i carabinieri hanno proceduto al controllo di diverse persone fino a quando nel transitare nei pressi di piazza Currò hanno subito notato il giovane che camminava tranquillamente in strada poiché già conosciuto per sue pregresse vicende giudiziarie.
Dai successivi accertamenti effettuati è emerso che l’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Randazzo, aveva pensato di recarsi in trasferta nel capoluogo etneo.