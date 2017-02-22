Evasione fiscale, sequestri e multe per una società a Belpasso

Un’azienda di trasporti di merce su strada non ha presentatole dichiarazioni fiscali e ha evaso 360mila euro d’imposte a Catania. E’ quanto è stato accertato dei finanzieri di Catania, che hanno dato...

La donna è accusata del reato di omessa dichiarazione e mancato versamento dell’Iva, avendo evaso imposte al di sopra della prevista soglia di punibilità di 50 euro. E’ stato così disposto il sequestro preventivo di un appartamento di 200 mq di proprietà dell’amministratrice nel Comune di Belpasso (Ct).

Le Fiamme gialle hanno iniziato una verifica fiscale nel mese di novembre 2016, dalla quale è emerso che l’azienda nel 2014, pur avendo continuato a operare nel settore dei trasporti di merce su strada e prodotto 740 mila euro di ricavi, non ha presentato le dichiarazioni al Fisco.

