EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE SI TOGLIE LA VITA: L'ULTIMO SALUTO SU INSTAGRAM

Si è tolto la vita a soli 35 anni. Salutando questo mondo con delle parole scritte su Instagram: "Si può dire tutto senza dire niente".

Manuel Achille Vallicella aveva partecipato al programma di Maria De Filippi nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista, ma aveva volontariamente abbandonato quest’ultima esperienza dopo poche settimane poiché gli provocava ansia. Ormai era lontano dal mondo della televisione e si dedicava alla passione per il tatuaggio, gestendo anche uno studio.

È invece di tre anni fa la notizia della malattia, e in seguito della morte, della madre, esperienza che lo ha particolarmente segnato.

Adesso la sua bacheca si sta riempiendo di commenti di utenti che, anche se solo virtualmente, vogliono stringersi attorno al ricordo del tatuatore definito da tutti un’anima buona e dolce che tuttavia dietro il sorriso nascondeva una grande sofferenza. Manuel non ha avuto un'infanzia molto allegra. Di lui si conosce l'attaccamento alla madre. Raramente ha parlato della sua vita privata nel programma di Uomini e Donne, soltanto una volta riferì a Maria De Filippi che il padre beveva sempre ed era violento con lui e la madre.

Quando Manuel era ancora un bambino, il padre ha lasciato la casa dove viveva con lui e la moglie, lasciandoli soli e senza neanche un soldo. Una storia davvero triste con un epilogo tragico.