EXIT POLL, CENTRODESTRA AVANTI 41-45%

Diffusi i primi exit poll. Il centrodestra è avanti tra il 41-45% secondo Opinio Rai. Con Fratelli d’Italia in testa tra il 22-26%. Un successo per Giorgia Meloni, ma non per gli alleati: la Lega sarebbe al 8,5%-12,5 e Forza Italia al 6-8. L

Il centrosinistra è al 25,5-29,5. Il Pd sarebbe tra il 17-21%,inseguito dal M5S tra il 13,5-17,5, una rimonta avvenuta durante gli ultimi giorni di campagna elettorale specialmente al Sud. Buono anche il risultato raggiunto dal terzo polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda che speravano di arrivare al 10% e secondo i primi exit poll si attesterebbero ora tra il 6,5-8,5%.

Secondo altri exit poll, FdI sarebbe al 25,7, la Lega al 10,5% e Fi al 6,5. Il Partito democratico, invece, è al 21,3, Verdi- Sinistra italiana al 3,5, Più Europa al 1,3 e Impegno Civico di Luigi Di Maio 1,2. Il Movimento si attesterebbe al 14% (sopra la Lega e Forza Italia) mentre il terzo polo all’8,5.

Chiudono alle 23 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e per le regionali in Sicilia. Lo scrutinio inizierà dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato.

Domani, dalle ore 14, si svolgeranno invece gli scrutini per le elezioni regionali. E’ possibile che in alcuni seggi le operazione di voto possano terminare in ritardo, viste le file che si sono create durante la giornata.