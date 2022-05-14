EXPOCOOK, IL PATERNESE ROSARIO CONSOLI CAMPIONE DEL MONDO DI PIZZA A SQUADRE CON LA SQUADRA "INFIBRA"
Si sono svolti a Palermo, presso il Centro Fieristico Giotto, l’ExpoCook (9-12 Maggio), una fiera dedicata al settore della ristorazione, arrivata alla sua sesta edizione, in cui il gusto, in tutte le sue forme, è il principale protagonista.
In questo ambito, si è tenuto il primo campionato del mondo di pizza a squadre nel quale ha visto vincitori la squadra "INFIBRA" composta da Alessandro Diolosa', Giuseppe Conti, Salvatore Passarello ed il Paternese Consoli Rosario.
I 4 ragazzi supportati dal “TEAM DENTI “, amici con l arte bianca in comune e la voglia di confrontarsi hanno dato il meglio ottenendo il prestigioso risultato.
Durante le due giornate di gara si sono sfidati ben 25 team internazionali di pizzaioli, ciascuno dei quali ha proposto alla giuria le proprie specialità per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo di pizza.