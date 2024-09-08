95047

EZIO E MELISSA: DAL CASTELLO NORMANNO AL SÌ NELLA CHIESA DI SANTA BARBARA

08 settembre 2024 18:12
Auguri / Ricorrenze
Dopo due anni di fidanzamento, culminati con una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti senza fiato, Ezio Mannino e Melissa Ciccia hanno coronato il loro sogno d'amore.

Era il 10 giugno 2022 quando, in una serata magica e indimenticabile, Ezio aveva organizzato una sorpresa speciale per la sua fidanzata. Sullo sfondo della storica collina di Paternò, ai piedi del maestoso Castello Normanno e circondati dall'affetto di parenti e amici, le aveva chiesto di sposarlo. Un momento emozionante che ha segnato l'inizio del loro cammino verso il giorno del sì.

Quel giorno è finalmente arrivato , 6 settembre, quando Ezio e Melissa si sono uniti in matrimonio nella suggestiva Chiesa di Santa Barbara. Accanto a loro, i due figli, Angelo e Francesca, nei panni di dolcissimi paggetti, e i testimoni Toni Mannino, Debora Pecorino, Rosario Ciccia e Jessica Borzì, che hanno condiviso con la coppia ogni attimo di questa giornata speciale.

Dopo la commovente cerimonia religiosa, i novelli sposi hanno festeggiato insieme a parenti e amici in un elegante locale a Pergusa. Tra brindisi, sorrisi e tanta gioia, la festa ha celebrato non solo l'amore tra Ezio e Melissa, ma anche l'unione delle loro famiglie, in un giorno che rimarrà per sempre nei cuori di tutti i presenti.

