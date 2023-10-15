95047

Incidente sulla Tangenziale di Catania: ambulanze sul posto, traffico paralizzato

18 dicembre 2025 08:35

Paternò piange la scomparsa di Maria Spoto Fallica, aveva 89 anni

30 novembre 2025 20:33

Paternò, nozze per Oriana Borzì e Dario Corallo: due giovani sposi paternesi hanno coronato il loro sogno d’amore

27 settembre 2025 18:38

Paternò, giornata da sogno: Alessia e Carmelo sposi al Santuario della Consolazione

06 settembre 2025 15:08

GIUSEPPE D’AMANTI E MARIA SERRANO FESTEGGIANO 25 ANNI DI UNIONE

11 luglio 2025 20:31

Catania, corpo senza vita di un uomo di 68 anni recuperato sotto la scogliera della Stazione Centrale

09 luglio 2025 16:35

Massimiliano La Spina e Valentina Di Bella sposi nella Basilica della Collegiata: dopo cinque anni d’amore, il sì più bello

13 giugno 2025 19:23

PATERNO'.DUE ANNI SENZA BARBARA "LA BIONDA": UN RICORDO CHE RESTA VIVO NEL CUORE DI TANTI

01 dicembre 2024 12:14

PATERNÒ. "DAVIDE D'ALI: UN ANNO SENZA DI TE, MA SEMPRE NEI NOSTRI CUORI"

28 novembre 2024 09:20

RUBRICA AUGURI. FESTEGGIAMO I 93 ANNI DI NONNO ALESSANDRO

15 ottobre 2024 19:22

EZIO E MELISSA: DAL CASTELLO NORMANNO AL SÌ NELLA CHIESA DI SANTA BARBARA

08 settembre 2024 18:12

RAGALNA IN FESTA PER IL SESSANTESIMO COMPLEANNO DELLA MAESTRA GIUSEPPINA

10 maggio 2024 09:21

MICHELLE MESSINA E ANDREA LIPERA . IL GIORNO DEL LORO SI

12 marzo 2024 17:19

RUBRICA 95047 IN FESTA: TANTI AUGURI A NONNO ALESSANDRO PER I TUOI 92 ANNI

15 ottobre 2023 13:15