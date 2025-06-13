Massimiliano La Spina e Valentina Di Bella sposi nella Basilica della Collegiata: dopo cinque anni d’amore, il sì più bello

Catania, 11 giugno 2025 – Una giornata da incorniciare per Massimiliano La Spina e Valentina Di Bella, che ieri hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella splendida cornice dell...

Catania, 11 giugno 2025 – Una giornata da incorniciare per Massimiliano La Spina e Valentina Di Bella, che ieri hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella splendida cornice della Basilica della Collegiata, autentico gioiello del barocco catanese.

Dopo cinque anni di fidanzamento, la coppia ha pronunciato il fatidico "sì" davanti a parenti e amici, in una cerimonia toccante, carica di emozioni e intrisa di significato. L’atmosfera elegante e solenne della storica chiesa ha fatto da sfondo a un momento indimenticabile, scandito dalla gioia condivisa e dai sorrisi sinceri.

Accanto agli sposi, i testimoni, scelti tra le persone più care, hanno accompagnato la coppia in questo passo importante.

Per la sposa: Paolo Bartolotta, Rosario Bartolotta e Salvatore Bartolotta.

Per lo sposo: Marco Alberto Emanuele La Spina, Giovanni Furnari e Andrea Alfio Petralia.

Al termine della funzione religiosa, gli sposi sono stati accolti da un tripudio di applausi, abbracci e dal tradizionale lancio del riso, simbolo di prosperità e buon augurio. I festeggiamenti sono poi proseguiti in un elegante locale della zona jonica, dove amici e familiari hanno celebrato l’unione di Massimiliano e Valentina in un clima di festa, emozione e allegria fino a tarda sera.

Un matrimonio che ha saputo coniugare tradizione, bellezza e sentimento, suggellando una storia d’amore profonda, nata e cresciuta giorno dopo giorno.

Dalla redazione di 95047, i più sinceri auguri agli sposi.