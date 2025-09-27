Paternò, nozze per Oriana Borzì e Dario Corallo: due giovani sposi paternesi hanno coronato il loro sogno d’amore

Giornata di festa e di emozione quella del 19 settembre 2025, quando hanno coronato il loro sogno d’amore Oriana Borzì e Dario Corallo, entrambi giovani sposi paternesi.La cerimonia religiosa si è svo...

Giornata di festa e di emozione quella del 19 settembre 2025, quando hanno coronato il loro sogno d’amore Oriana Borzì e Dario Corallo, entrambi giovani sposi paternesi.

La cerimonia religiosa si è svolta nella splendida cornice della Chiesa Madre di Santa Lucia a Belpasso, officiata davanti a parenti e amici, con la commozione e la gioia di quanti hanno preso parte al grande giorno.

Ad accompagnare gli sposi nel loro sì, i testimoni: per la sposa Danilo Borzì e Carmen Conti, mentre per lo sposo Federico Corallo e Giovanni Oliveri.

Il ricevimento si è tenuto a Villa Verdiana, trasformata per l’occasione in uno scenario elegante e raffinato, dove non sono mancati sorrisi, musica e momenti di puro divertimento.

Oggi, a una settimana esatta dal matrimonio, Oriana e Dario vivono i loro primi giorni da marito e moglie, ricevendo ancora l’affetto e gli auguri di parenti e amici.

La redazione di 95047 rivolge i più sinceri auguri agli sposi per una vita insieme ricca di amore, serenità e felicità