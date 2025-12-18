Incidente sulla Tangenziale di Catania: ambulanze sul posto, traffico paralizzato

Arrivano nuovi dettagli sull’episodio verificatosi questa mattina sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo.Non si sarebbe trattato di un incidente stradale, come...

Arrivano nuovi dettagli sull’episodio verificatosi questa mattina sulla Tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Non si sarebbe trattato di un incidente stradale, come inizialmente ipotizzato, bensì di un malore improvviso accusato da un conducente mentre era alla guida.

Secondo quanto appreso, alcuni automobilisti si sarebbero fermanti immediatamente per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono poi intervenute le ambulanze del 118, che hanno preso in carico la persona colta dal malore.

La situazione ha comunque causato forti rallentamenti e lunghe code, proprio a causa delle operazioni di soccorso e dei veicoli fermi in carreggiata

AGGIORNAMENTO – ore 09.00

Nuove immagini dall’incidente avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Catania, in direzione Messina, all’altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo. La situazione del traffico resta critica con lunghe code nel tratto interessato.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata di oggi lungo la Tangenziale di Catania, in direzione Messina, all’altezza dello svincolo di San Giovanni Galermo.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più veicoli.

Sul posto sono intervenute due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte, ma al momento non si hanno notizie ufficiali sulle condizioni dei feriti né sulla dinamica dell’accaduto.

Traffico in forte difficoltà

L’incidente ha provocato lunghe code e forti rallentamenti lungo il tratto interessato della tangenziale, con circolazione fortemente congestionata soprattutto in direzione Messina. Si registrano disagi per gli automobilisti in transito, invitati a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.

Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono al lavoro per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori informazioni.

FOTO foto @Noemi Papa