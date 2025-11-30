Paternò piange la scomparsa di Maria Spoto Fallica, aveva 89 anni

Si è spenta all’età di 89 anni Maria Spoto Fallica, figura conosciuta e stimata in città per la sua sensibilità, gentilezza ed empatia. Una donna di profonda umanità, apprezzata per il suo garbo e pe...

Maria ha affrontato la vita con impegno, serietà e uno spirito sempre positivo e costruttivo. Madre, moglie e nonna esemplare, è stata un punto di riferimento per tutta la sua famiglia.

Accanto al marito Orazio Fallica, scomparso nel 2014, ha cresciuto i figli Salvo e Marco con amore e passione, testimoniando ogni giorno valori morali profondi. Li ha accompagnati in tutte le tappe della loro vita con la sua gioia luminosa e un’attenzione sensibile che la contraddistingueva. Parlava dei suoi figli sempre con orgoglio, con affetto sincero e con lo sguardo colmo d’amore.

Il figlio Salvo Fallica, giornalista, firma autorevole del “Corriere della Sera”, sia nella versione online che in quella cartacea, si occupa da anni di temi d’attualità e di argomenti economico-sociali, portando spesso in alto il nome della sua città.

Un percorso professionale che Maria ha seguito e sostenuto con grande orgoglio.

Un legame autentico la univa anche alle sue nuore, che ricambiavano il suo affetto con stima profonda.

Dotata di una vena artistica e creativa, Maria era fortemente legata alla sua Paternò e alla chiesa di Santa Barbara, che ha frequentato per decenni partecipando alle celebrazioni religiose e ai momenti spirituali della comunità.

La sua fede cattolica, intensa e genuina, si traduceva in un forte senso del valore sociale del cristianesimo: attenzione al prossimo, rispetto, solidarietà e ricerca del bene comune.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 1 dicembre, nella basilica di Santa Barbara a Paternò, alle ore 15.

La redazione di 95047.it, profondamente colpita dalla notizia, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Fallica-Spoto. Un pensiero particolare va al figlio Salvo, al quale ci sentiamo particolarmente vicini in questo momento di dolore.