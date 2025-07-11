GIUSEPPE D’AMANTI E MARIA SERRANO FESTEGGIANO 25 ANNI DI UNIONE

Paternò – Un traguardo importante per l’avvocato e imprenditore Giuseppe D’Amanti, che ha celebrato il 25° anniversario della sua unione con Maria Serrano, compagna di vita e punto di riferimento affe...

Paternò – Un traguardo importante per l’avvocato e imprenditore Giuseppe D’Amanti, che ha celebrato il 25° anniversario della sua unione con Maria Serrano, compagna di vita e punto di riferimento affettivo e familiare. Una ricorrenza vissuta in maniera intima ma significativa, con riflessioni e immagini condivise sui social a testimonianza di un legame autentico.

“Abbiamo attraversato tempeste e primavere – scrive D’Amanti –. Non è stato sempre facile, ma è stato sempre vero.”

In un messaggio sentito, Giuseppe descrive Maria come “il mio sguardo fermo nel caos, il mio abbraccio sicuro, la mia voce quando la mia tace”.

Un’unione che dura da un quarto di secolo e che continua a raccontare, con semplicità e forza, il valore di una scelta quotidiana.

Questa storia fa parte della rubrica “Ricorrenze e Anniversari” offerta da 95047, spazio dedicato ai momenti speciali della comunità: traguardi personali, ricordi familiari e celebrazioni che meritano di essere condivise.

Auguri sinceri anche dalla redazione di 95047.

Hai una ricorrenza speciale da segnalare? Puoi mandarla anche tu!