PATERNÒ. "DAVIDE D'ALI: UN ANNO SENZA DI TE, MA SEMPRE NEI NOSTRI CUORI"

Il 28 novembre rappresenta un giorno carico di dolore e memoria per la famiglia D'Ali e per quanti hanno conosciuto e amato Davide. A un anno dalla sua prematura scomparsa, avvenuta a soli 37 anni a causa di un aneurisma cerebrale, il ricordo di Davide continua a vivere nei cuori di chi gli voleva bene.

Sua madre, la signora Nicotra Silvana, esprime con profonda commozione il legame eterno con il figlio, scrivendo:

"Sei sempre nei nostri cuori, ci manchi tantissimo a tutti noi."

La vita della famiglia D'Ali è stata segnata da una serie di tragedie difficili da sopportare. Cinque anni fa, la moglie di Davide, amata e indimenticabile compagna di vita, è venuta a mancare, lasciando orfano il loro unico figlio, oggi quindicenne. La perdita di entrambi i genitori rappresenta un vuoto incolmabile per il ragazzo, che trova forza e conforto nell'affetto dei suoi familiari.

Nonostante il dolore, la famiglia si stringe insieme, cercando di mantenere viva la memoria di Davide, ricordato come un figlio devoto, un marito amorevole e un padre premuroso. La sua assenza continua a pesare, ma il suo ricordo rimane una luce nelle vite di chi lo ha conosciuto.

Per commemorare Davide, il 28 novembre alle ore 19:00 sarà celebrata una messa nella chiesa di Santa Barbara. Sarà un momento di preghiera e raccoglimento per onorare la sua memoria e stringersi simbolicamente intorno alla sua famiglia.

Alla famiglia D'Ali giunga l’abbraccio commosso di tutti coloro che li circondano in questo momento di ricordo e dolore. Sebbene il tempo non possa lenire completamente la sofferenza, il ricordo di Davide resta un faro di amore eterno per i suoi cari.