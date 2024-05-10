RAGALNA IN FESTA PER IL SESSANTESIMO COMPLEANNO DELLA MAESTRA GIUSEPPINA

Una serata indimenticabile ha illuminato Ragalna il martedì 7 maggio, celebrando il sessantesimo compleanno della stimata maestra Giuseppina Longo di Nicolosi, veterana della scuola primaria locale pe...

Una serata indimenticabile ha illuminato Ragalna il martedì 7 maggio, celebrando il sessantesimo compleanno della stimata maestra Giuseppina Longo di Nicolosi, veterana della scuola primaria locale per oltre 33 anni.

L'aria era carica di emozioni mentre amici, ex studenti, colleghi e famiglie si riunivano per omaggiare una figura così amata e rispettata.

La festa, orchestrata come una sorpresa impeccabile, ha visto l'arrivo trionfale della maestra al suono di Baglioni in un locale appositamente allestito.

Qui l'attendevano una varietà di ex alunni di tutte le generazioni - dagli adulti di 40 e 30 anni ai più giovani di 15 anni - insieme agli attuali studenti della quarta primaria. I colleghi passati e presenti, i genitori e i rappresentanti delle varie epoche si sono uniti in un abbraccio caloroso, tra balli, sorrisi e ricordi condivisi.

Il tema della serata, "Chi semina bene raccoglie tanto", ha riflettuto perfettamente l'eredità lasciata dalla maestra Giuseppina, che ha insegnato a scrivere e leggere a intere generazioni con la sua dolcezza e fermezza distintive.

I partecipanti hanno potuto rivivere i momenti speciali attraverso un toccante video di foto, testimoniando il profondo impatto che la maestra ha avuto sulle vite di così tanti.

Anche le famiglie degli attuali alunni della maestra Giuseppina erano presenti, evidenziando il legame affettivo e la gratitudine che la comunità di Ragalna ha per questa straordinaria educatrice.

La serata è stata un tributo non solo al compleanno della maestra, ma anche alla sua dedizione e alla sua capacità di lasciare un'impronta positiva e duratura nelle vite di chi ha avuto il privilegio di essere suo studente.