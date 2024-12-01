PATERNO'.DUE ANNI SENZA BARBARA "LA BIONDA": UN RICORDO CHE RESTA VIVO NEL CUORE DI TANTI

Sono trascorsi due anni da quel triste 1° dicembre 2021, quando Maria Barbara Fiorello, meglio conosciuta come Barbara La Bionda, ci ha lasciati. Il dolore della sua assenza rimane intenso, ma la sua...

Sono trascorsi due anni da quel triste 1° dicembre 2021, quando Maria Barbara Fiorello, meglio conosciuta come Barbara La Bionda, ci ha lasciati. Il dolore della sua assenza rimane intenso, ma la sua luce continua a brillare nei ricordi e nei cuori di chi l'ha conosciuta e amata.

Barbara era una figura carismatica e generosa, conosciuta non solo a Paternò ma in molte altre località della Sicilia grazie alla sua lunga carriera di venditrice ambulante.

Per ben 55 anni, ha attraversato i mercati siciliani con la sua bancarella, inizialmente proponendo corredini per neonati e in seguito abbigliamento. Con il suo sorriso e la sua innata gentilezza, Barbara ha saputo instaurare legami profondi con chiunque si trovasse a condividere anche solo un momento con lei.

Oltre alla sua dedizione al lavoro, Barbara era una donna di famiglia. Come ricorda sua figlia, la più piccola dei suoi figli, "Amava cucinare, passare il tempo con la sua famiglia e i suoi nipoti. Qualsiasi cosa le venisse chiesto, era sempre pronta ad aiutare tutti." Una donna instancabile, capace di prendersi cura di ogni dettaglio, specialmente durante le festività, quando trasformava la cucina in un luogo di gioia e amore, preparando tutto da sola, dalle scacciate ai dolci.

La figlia la ricorda con commozione e ammirazione, definendola "la mamma migliore del mondo". Un legame speciale, caratterizzato da sincerità e amore incondizionato, che continua a ispirare chi l’ha amata: "Le ho promesso che sarò forte come lei, e che un giorno, quando Dio mi vorrà con lui, andrò a cercarla, e da lì vivremo per sempre insieme."

Barbara "La Bionda" non era solo una mamma e una nonna esemplare, ma una donna che sapeva dare senza riserve. La sua disponibilità, la sua forza e la sua dedizione al prossimo restano un esempio per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla.

In occasione del secondo anniversario della sua scomparsa, una messa in suo ricordo sarà celebrata domenica 1° dicembre, alle ore 18:30, nella chiesa Santa Maria la Scala. Sarà un momento di raccoglimento per onorare la sua memoria e continuare a celebrare la vita di una donna straordinaria, il cui amore ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che le sono stati accanto.