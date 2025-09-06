Paternò, giornata da sogno: Alessia e Carmelo sposi al Santuario della Consolazione

Paternò – 5 settembre 2025. Una giornata da incorniciare per Carmelo Carcagnolo e Alessia Aprile, che hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella suggestiva cornice della Chiesa...

Paternò – 5 settembre 2025. Una giornata da incorniciare per Carmelo Carcagnolo e Alessia Aprile, che hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio nella suggestiva cornice della Chiesa Santuario della Consolazione. Dopo otto anni di fidanzamento, la coppia ha pronunciato il fatidico “sì” davanti a parenti e amici, in una cerimonia toccante, intrisa di emozioni e significato.

L’atmosfera elegante e solenne della storica chiesa ha fatto da sfondo a un momento indimenticabile, scandito da gioia condivisa e sorrisi sinceri.

Accanto agli sposi, i testimoni, scelti tra le persone più care:

per la sposa, Concetta Aprile ed Emanuela Aprile;

per lo sposo, Davide Rizzuto, Filippo Aprile e Rosita Carcagnolo.

Al termine della funzione religiosa, Carmelo e Alessia sono stati accolti da un tripudio di applausi, abbracci e dal tradizionale lancio del riso, simbolo di prosperità e buon augurio.

I festeggiamenti sono poi proseguiti presso l’elegante location Villa Verdiana, ai piedi dell’Etna, dove amici e familiari hanno celebrato l’unione degli sposi in un clima di festa, emozione e allegria fino a tarda sera.

Un matrimonio che ha saputo coniugare tradizione, bellezza e sentimento, suggellando una storia d’amore profonda, costruita giorno dopo giorno.

Dalla redazione di 95047, i più sinceri auguri a Carmelo e Alessia per una vita insieme ricca di felicità.