Catania, corpo senza vita di un uomo di 68 anni recuperato sotto la scogliera della Stazione Centrale

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, i Vigili del Fuoco del Reparto Nautico del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per il recupero del corpo senza vita di un uomo di 68 a...

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13:00, i Vigili del Fuoco del Reparto Nautico del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per il recupero del corpo senza vita di un uomo di 68 anni. L’allarme è stato lanciato dalla Capitaneria di Porto, dopo che il cadavere era stato avvistato nel tratto di scogliera sottostante la Stazione Centrale di Catania.

Ancora non si conoscono le generalità della vittima, né le circostanze che hanno portato al decesso

. Le dinamiche dell’accaduto sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Una volta recuperato dai Vigili del Fuoco, il corpo è stato trasportato presso la sede della Capitaneria di Porto di Catania per le operazioni di identificazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, con l’ausilio di moto d’acqua, e personale della Guardia Costiera, che stanno collaborando alle indagini in corso.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno nuovi elementi utili a chiarire l’identità dell’uomo e le cause del decesso.