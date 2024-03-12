MICHELLE MESSINA E ANDREA LIPERA . IL GIORNO DEL LORO SI

Nella giornata di oggi, 12 marzo 2024 Andrea Lipera e Michelle Messina hanno scelto di coronare il loro amore con il matrimonio. Lei, all'età di 24 anni, e lui, 23, hanno deciso di compiere questo pas...

Nella giornata di oggi, 12 marzo 2024 Andrea Lipera e Michelle Messina hanno scelto di coronare il loro amore con il matrimonio. Lei, all'età di 24 anni, e lui, 23, hanno deciso di compiere questo passo significativo, testimoniando al mondo intero la forza del loro legame.

Con Vincenzo Messina, fratello della sposa, e Erika Testa, testimone di lunga data della sposa, a fare da testimoni, la coppia ha celebrato un amore che è sbocciato all'improvviso, ma che nel corso degli anni si è trasformato in un sentimento profondo e duraturo.

Il frutto più prezioso di questo amore è Santiago, un raggio di luce che ha arricchito ulteriormente la loro vita. Le sorelle e il fratello degli sposi si uniscono nel fare loro gli auguri più sinceri, auspicando una vita colma di felicità e prosperità.

Che la vita sorrida sempre ad Andrea e Michelle, accompagnandoli in questo nuovo capitolo della loro storia d'amore.

Auguri agli sposi, che possano vivere ogni giorno con la stessa intensità e passione che li ha portati fino a questo momento speciale.