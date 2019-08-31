95047

F2, GP Belgio 2019: pauroso incidente tra Correa e Sato all’Eau Rouge (VIDEO)

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp— Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

31 agosto 2019 17:55
F2, GP Belgio 2019: pauroso incidente tra Correa e Sato all'Eau Rouge (VIDEO)
Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp

— Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Gigantische crash in de F2! De auto van Hubert compleet doormidden! #BelgianGP #F2 pic.twitter.com/vVU119a3Ag

— Rick (@afcajaxpro_) August 31, 2019

Pauroso incidente tra Correa, Sato e Hubert durante la gara di Formula 2 al Gran Premio del Belgio.

All’uscita della spaventosa Eau Rouge i tre piloti della F2 hanno completamente distrutto la monoposto finendo contro le barriere.

Sospensione della gara e immediato intervento delle ambulanze per trasportar via i protagonisti di questo incidente da paura.

