F2, PAUROSO INCIDENTE A SPA: MORTO IL 22ENNE FRANCESE HUBERT

In uno spaventoso incidente in gara 1 di Formula 2 a Spa Francorchamps ha perso la vita il 22enne Anthoine Hubert, pilota esordiente nella categoria propedeutica alla Formula 1. La corsa era iniziata da poco quando al secondo giro di 25, dopo la salita dall’Eau Rouge, si sono scontrate le monoposto di Marino Sato, Anthoine Hubert e Juan Manuel Correa. La monoposto del rookie statunitense della Sauber (Correa) si è ribaltata scivolando sull’asfalto della pista sorretta dall’Halo. La gara è stata sospesa e poi cancellata.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Pauroso incidente tra Correa, Sato e Hubert durante la gara di Formula 2 al Gran Premio del Belgio.

All’uscita della spaventosa Eau Rouge i tre piloti della F2 hanno completamente distrutto la monoposto finendo contro le barriere.

Sospensione della gara e immediato intervento delle ambulanze per trasportar via i protagonisti di questo incidente da paura.

Secondo il comunicato della Fia, la federazione internazionale dell’automobile, l’incidente è avvenuto alle 17:07 e, nonostante le cure mediche, Hubert è spirato alle 18:35 a causa delle ferite subite. Correa invece è ricoverato all’ospedale universitario di Liegi e le sue condizioni vengono definite stabili. Alesi, dopo un controllo medico è stato dimesso. Ovviamente sull’incidente anche la Fia ha aperto un’indagine. Hubert avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 22 settembre. In gara 1 era scattato dalla 13esima posizione mentre in campionato era ottavo a 77 punti. I migliori piazzamenti quest’anno erano stati due quarti posti, in Bahrain e in Austria.

