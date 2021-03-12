FABRIZIO CORONA IN OSPEDALE, RICOVERATO IN PSICHIATRIA E PIANTONATO DAI POLIZIOTTI

E' stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Niguarda di Milano Fabrizio Corona, che in tarda mattinata di ieri, dopo la notizia del provvedimento che ha disposto il suo ritorno in...

E' stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Niguarda di Milano Fabrizio Corona, che in tarda mattinata di ieri, dopo la notizia del provvedimento che ha disposto il suo ritorno in carcere, ha dato in escandescenza, si è ferito lievemente alle braccia, ha reagito e urlato contro gli agenti e ha spaccato un vetro dell'ambulanza.

Rimarrà ricoverato, a detta dei suoi legali, almeno per stanotte e probabilmente anche "per qualche giorno".

E' piantonato dalla polizia e da agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera dove sarà trasferito, quando potrà lasciare l'ospedale, come deciso dal sostituto pg Antonio Lamanna.

"Fabrizio resta ricoverato qualche giorno - ha detto l'avvocato Ivano Chiesa - meno male che sta bene, sono allibito per un provvedimento profondamente ingiusto e sbagliato che colpisce un uomo certo non pericoloso e che stava seguendo un percorso di cura. E' un giorno triste per la giustizia italiana".

