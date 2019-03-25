FABRIZIO CORONA TORNA IN CARCERE: «HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE»

Fabrizio Corona è tornato in carcere: i carabinieri lo hanno prelevato nel pomeriggio di oggi per aver violato le disposizioni del Tribunale di sorveglianza, dopo che il magistrato Simone Luerti ha so...

Fabrizio Corona è tornato in carcere: i carabinieri lo hanno prelevato nel pomeriggio di oggi per aver violato le disposizioni del Tribunale di sorveglianza, dopo che il magistrato Simone Luerti ha sospeso l’affidamento terapeutico assegnatogli per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina.

Lo scrive il Corriere della Sera sul suo sito web, aggiungendo che la decisione è legata alle plurime violazioni di Corona degli ultimi mesi.

Sarà ora il tribunale stesso a decidere se revocare l’affidamento nelle prossime settimane.

Già a fine febbraio il Tribunale aveva diffidato Corona imponendogli di non lasciare più la Lombardia per serate e programmi tv: proprio ieri sera infatti l’ex paparazzo dei vip era stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena.