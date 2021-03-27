FACCIAMO LUCE SULL’ENDOMETRIOSI, COMUNE DI PATERNO' ADERISCE ALL'INIZIATIVA
L’endometriosi è una malattia cronica ampiamente diffusa tra le donne in età fertile – si stima che ne sia affetta una donna su dieci – ma non è altrettanto conosciuta.
La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura.
Il Comune di Paternò illuminando dal tardo pomeriggio di sabato 27 marzo e fino al prossimo 2 aprile 2021, il Monumento dei Caduti aderisce all'iniziativa del Team Italy della World Wide Endomarch volta a creare maggiore consapevolezza rispetto all’endometriosi.