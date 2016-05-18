Su Facebook arrivano i video nei commenti
Ora nei commenti, oltre alla foto, si possono aggiungere anche i video.Video, video e ancora video. Non accennano ad arrestarsi le infinite possibilità di combinazione con le quali Facebook sta sping...
Ora nei commenti, oltre alla foto, si possono aggiungere anche i video.
Video, video e ancora video. Non accennano ad arrestarsi le infinite possibilità di combinazione con le quali Facebook sta spingendo i contenuti di questo tipo nelle bacheche dei suoi utenti.
Il social network sta ora sperimentando in diversi Paesi, tra cui l’Italia, la possibilità di inserire clip anche nei commenti ai post.
l meccanismo è semplice: premendo l’icona macchina fotografica adesso, oltre alle foto, si potranno inserire i video (esattamente come si pubblicano di solito in un post). Le clip dei commenti però non andranno in riproduzione automatica, a differenza di quelli che campeggiano nei News Feed.
La funzione è disponibile via web, ma anche sulle app iOS e Android.