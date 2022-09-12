Facebook down, problemi segnalati oggi dagli utenti
Da un paio di minuti molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una...
Da un paio di minuti molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una pagina con scritto “Errore di accesso”
Secondo il grafico fornito dal servizio Downdetector possiamo notare che moltissimi utenti stanno riscontrando problemi con Facebook.
I problemi più frequentemente segnalati con Facebook: App 60%, Sito Web 31%, Feed 8%.
Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte degli sviluppatori di Facebook.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO