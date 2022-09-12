95047

Facebook down, problemi segnalati oggi dagli utenti

Da un paio di minuti  molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una...

A cura di Redazione Redazione
12 settembre 2022 23:01
Facebook down, problemi segnalati oggi dagli utenti -
News
Condividi

Da un paio di minuti  molti utenti in Italia hanno segnalato di non riuscire a effettuare l’accesso a Facebook e ai suoi servizi: anche dopo aver inserito le credenziali corrette, Facebook mostra una pagina con scritto “Errore di accesso”

Secondo il grafico fornito dal servizio Downdetector possiamo notare che moltissimi utenti stanno riscontrando problemi con Facebook.

I problemi più frequentemente segnalati con Facebook: App 60%, Sito Web 31%, Feed 8%.

Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte degli sviluppatori di Facebook.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047