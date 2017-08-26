FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI DI CONNESSIONE PER I SOCIAL NETWORK DI ZUCKERBERG

AGGIORNAMENTO ORE 16In realtà sotto "attacco" pare ci sia soprattutto il browser di Google Chrome. In molti infatti riescono ad accedere attraverso altri browser. Nel frattempo sono saliti immediatame...

AGGIORNAMENTO ORE 16

In realtà sotto "attacco" pare ci sia soprattutto il browser di Google Chrome. In molti infatti riescono ad accedere attraverso altri browser. Nel frattempo sono saliti immediatamente in trending topic gli hashtag su twitter #InstagramDown e #FacebookDow

Facebook e Instagram Down, i social network di Mark Zuckerberg da qualche minuto stanno registrando gravi problemi di connessione. Numerosi utenti in tutto il mondo stanno segnalando il malfunzionamento su Twitter dove gli hashtag #FacebookDown e #InstagramDown hanno già raggiunto le prime posizioni dei Trending Topic.

Le due piattaforme social stanno impedendo di postare nuovi contenuti e scorrere il News Feed. I messaggi di errore sono i classici che si verificano quando i server non reggono il troppo traffico e bloccano i servizi.

I problemi di connessione a Facebook e Instagram si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, 26 agosto, e riguardano sia le applicazioni per smartphone che le versioni web. Fino ad ora dal colosso di Menlo Park non è giunta alcuna notizia ufficiale circa l’errore che sta impedendo a milioni di utenti di utilizzare i social network.