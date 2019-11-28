FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN: PROBLEMI IN TUTTO IL MONDO
Instagram e Facebook down. Subito dopo le 15, ora italiana, sono stati riscontrati dei problemi su Instagram. La popolare applicazione social che consente di caricare e condividere le foto sarebbe offline da qualche ora. L' "Instagram down" coinvolgerebbe soltanto alcuni utenti che, come segnalato dal sito downdetector, avrebbero difficoltà ad aggiornare il feed, a fare il login e a mandare messaggi privati.
Anche su Facebook problemi di caricamento dei post.
«Non riesco a vedere più le mie foto sul profilo»; «impossibile effettuare il login»; «non mi appare la banda delle storie. Come si risolve questo problema?». Questi sono soltanto alcuni dei messaggi apparsi in rete, dove gli utenti si stanno scambiando opinioni sul disservizio.
La mappa pubblicata sui siti specializzati evidenzia problematiche serie soprattutto per gli utenti inglesi. "Pallino rosso" anche a Parigi e Mosca.
«Non solo Instagram, non riesco ad accedere neanche a Facebook». Le persone aggiungono anche il "fratello maggiore" Facebook tra i social con difficoltà di uso. Proprio nel giorno del "Thanksgiving" americano i social network di Menlo Park sembrano voler impedire lo scambio di messaggi per la famosa festa americana. Ovviamente non tutti gli utenti sono coinvolti con questo disservizio come riportano alcuni quotidiani online locali