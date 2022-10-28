FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN, PROBLEMI PER WHATSAPP

Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. L''universo' di Mark Zuckerberg non ha funzionato correttamente nella serata di oggi a giudicare dai messaggi pubblicati su Twitter - unico social a resist...

Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. L''universo' di Mark Zuckerberg non ha funzionato correttamente nella serata di oggi a giudicare dai messaggi pubblicati su Twitter - unico social a resistere - e in base al quadro offerto da downdetector.it. Il sito, che monitora le anomalie della rete, ha evidenziato in Italia un picco di segnalazioni per problemi legati all'app di messaggistica WhatsApp e ai due social a partire dalle 21.

Instagram e Facebook sono andati in tilt in diversi paesi, a giudicare dai report disponibili: dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dagli Stati Uniti all'Australia le segnalazioni relative a #Facebookdown e #Instagramdown - hashtag che hanno conquistato spazio su Twitter - si sono accumulate. Alle 22 italiane, la 'curva' ha iniziato a piegarsi.