FACEBOOK E INSTAGRAM PROBLEMI DI CONNESSIONE PER LA SECONDA VOLTA IN SETTIMANA

Facebook e Instagram hanno subito un'interruzione diffusa per la seconda volta in appena una settimana.Secondo Downdetector, che monitora lo stato di alcuni dei siti Web più visitati al mondo, ci sono...

Facebook e Instagram hanno subito un'interruzione diffusa per la seconda volta in appena una settimana.

Secondo Downdetector, che monitora lo stato di alcuni dei siti Web più visitati al mondo, ci sono state 17.273 segnalazioni di malfunzionamenti per Instagram intorno alle 20:20 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 20:40 e tutt'ora è in corso.

Sono state segnalate difficoltà ad effettuare l'accesso e a caricare foto e store del feed. Su Twitter, come di consueto, l'hashtag #instagramdown sta diventando già trending topic.

Più della metà (58%) ha a che fare con l'app mentre il 23% riguarda problemi di connessione al server.

Anche Facebook sembra essere inattivo per alcuni utenti poiché Downdetector ha ricevuto 765 segnalazioni.

Fino al 60% riguardava problemi di accesso al sito web mentre il 24% aveva a che fare con l'app.

Arriva dopo che un'interruzione globale di sette ore lunedì ha impedito a miliardi di utenti di accedere ai loro canali di comunicazione e social media preferiti.

Facebook, Instagram e WhatsApp erano tutti down, con la società di Mark Zuckerberg che si è scusata per l'interruzione che ha visto le azioni del gigante sociale crollare in modo scioccante di quasi il 5%.

Mentre la piattaforma è rimasta inaccessibile, gli utenti di Facebook hanno continuato a vedere una pagina di errore o un messaggio che diceva che il loro browser non poteva connettersi.

Gli utenti di WhatsApp e Instagram potevano accedere alle app ma non potevano vedere alcun nuovo contenuto, inclusi i messaggi inviati o ricevuti.

Anche WhatsApp Web, la versione desktop dell'app di messaggistica, sembrava non caricarsi sui computer.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO