FACEBOOK IMPAZZITO MANDA RICHIESTE D’AMICIZIA SENZA PERMESSO, TANTE LE SEGNALAZIONI TRA GLI UTENTI

Un bug sta mandando in subbuglio da ieri l’enorme community globale di Facebook.

Tantissimi utenti stanno infatti ricevendo o inviando – a loro insaputa – richieste di amicizia. Il bug, a quanto pare, si attiva quando si visitano profili di utenti “non amici”.

Così come verificato da alcuni esperti, il social network invia in “automatico” richieste di amicizia non autorizzate. Facebook non ha ancora commentato ufficialmente quanto sta accadendo.

Il consiglio, al momento, è quindi quello di non aprire su Facebook le pagine dei profili di persone non già fra la nostra cerchia di amicizie o di non rispondere ai loro commenti.

Il problema seppur segnalato inizialmente in asia sembra confermato anche in Europa e in Italia.

Non è la prima volta che uno dei più usati social network “impazzisce” provocando diversi disagi tra i suoi utenti. È capitato diverse volte negli ultimi anni, a causa di problemi tecnici che non sono mai passati inosservati al pubblico di WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.