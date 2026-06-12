🔴 Facebook, Instagram e WhatsApp in down: servizi Meta in tilt

Migliaia di segnalazioni nel pomeriggio: problemi di accesso, messaggi bloccati e schermate di caricamento infinite. Meta non ha ancora spiegato le cause del disservizio.

Problemi per milioni di utenti nel pomeriggio di oggi. I principali servizi del gruppo Meta, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp, stanno registrando malfunzionamenti che stanno rendendo difficile, e in alcuni casi impossibile, l'utilizzo delle piattaforme.

Molti utenti hanno segnalato l'impossibilità di inviare e ricevere messaggi su WhatsApp, visualizzare le stories su Instagram o accedere correttamente alle bacheche di Facebook. In diversi casi le applicazioni restano bloccate su schermate di caricamento infinite sia da smartphone che da computer.

Le segnalazioni sono rapidamente aumentate sui social alternativi e sui portali specializzati nel monitoraggio dei servizi online. Su Downdetector si registra infatti un'impennata di segnalazioni provenienti da numerosi Paesi, segno di un problema diffuso e non limitato a una singola area geografica.

Curiosamente, anche la pagina di Downdetector dedicata a Facebook avrebbe mostrato anomalie, probabilmente a causa dell'elevato numero di accessi e segnalazioni ricevute in contemporanea. La homepage del sito continua comunque a confermare il disservizio in corso, con un picco registrato nel corso del pomeriggio.

La conferma arriva anche da X, dove migliaia di utenti stanno commentando il malfunzionamento utilizzando l'hashtag #FacebookDown e condividendo screenshot degli errori riscontrati.

Al momento Meta non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del problema né sui tempi necessari per il completo ripristino dei servizi.

La situazione è in continua evoluzione e saranno forniti aggiornamenti non appena disponibili.