FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP IN TILT.

04 ottobre 2021 17:58

04 ottobre 2021 17:58
WhatsApp, Facebook e Instagram down. Sono bloccati. Agli utenti che stanno usando i social in questo momento hanno difficoltà a connettersi. “Impossibile aggiornare il feed”.

I primi problemi sono stati segnalati intorno alle 16:15 e al momento le segnalazioni continuano ad aumentare.

Voi, riuscite ad utilizzare WhatsApp, Instagram o Facebook?

