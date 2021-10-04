FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP IN TILT.
WhatsApp, Facebook e Instagram down. Sono bloccati. Agli utenti che stanno usando i social in questo momento hanno difficoltà a connettersi. “Impossibile aggiornare il feed”.I primi problemi sono stat...
A cura di Redazione
04 ottobre 2021 17:58
WhatsApp, Facebook e Instagram down. Sono bloccati. Agli utenti che stanno usando i social in questo momento hanno difficoltà a connettersi. “Impossibile aggiornare il feed”.
I primi problemi sono stati segnalati intorno alle 16:15 e al momento le segnalazioni continuano ad aumentare.
Voi, riuscite ad utilizzare WhatsApp, Instagram o Facebook?