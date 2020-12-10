FACEBOOK MESSENGER DOWN: LA CHAT NON FUNZIONA

Non funziona Facebook Messenger, il servizio di messaggistica e di chat del popolare social network è in down in tutta Europa dalle 11 di oggi 10 dicembre. Ci sono problemi anche per Instagram.Molti u...

Non funziona Facebook Messenger, il servizio di messaggistica e di chat del popolare social network è in down in tutta Europa dalle 11 di oggi 10 dicembre. Ci sono problemi anche per Instagram.

Molti utenti questa mattina infatti stanno avendo problemi a chattare con Facebook Messenger che improvvisamente è finito in down e non funziona. Instagram anche si apre con difficoltà e non c’è un caricamento lineare delle foto. Al momento nessuna nota tecnica da parte dello staff di Facebook.

Sono centinaia gli utenti che, come da tradizione in questi casi, segnalano i propri problemi utilizzando Twitter, dove l’hashtag #FacebookMessenger sta velocemente scalando le classifiche del social network.

Cosa sta succedendo? In molti casi i messaggi inviati arrivano con molto ritardo, in altri all’interno della finestra appare “Connessione internet assente”, in altri ancora non si riesce nemmeno a fare il login.

Da Facebook, che possiede Facebook Messenger, ma anche Instagram e WhatsApp, per il momento nessuna spiegazione.