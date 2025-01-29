FACEBOOK NEL CAOS A CAUSA DI UN ERRORE NELL'ALGORITMO: APPAIONO POST VECCHI DI DUE ANNI SUI FEED DEGLI UTENTI

Da un paio di ore, l'algoritmo di Facebook sembra aver perso il controllo, almeno per quanto riguarda le pagine. Molti utenti, lettori della nostra testata e non solo, stanno segnalando un malfunziona...

Da un paio di ore, l'algoritmo di Facebook sembra aver perso il controllo, almeno per quanto riguarda le pagine. Molti utenti, lettori della nostra testata e non solo, stanno segnalando un malfunzionamento che sta creando confusione: invece dei post recenti, sui feed appaiono contenuti vecchi, risalenti al 2023.

“Scusate, ho già scritto anche ad altre testate giornalistiche: da questa mattina le notizie non sono in ordine cronologico, cosa succede?”, scrive un utente sui social. Un altro, preoccupato, domanda: "Come mai non ci sono più i post degli ultimi due anni?".

Il malfunzionamento sembra alternarsi, ma il picco di segnalazioni è evidente anche su Downdetector, il sito che monitora i disservizi a livello nazionale. Secondo i dati pubblicati, l'anomalia ha preso piede intorno alle 11:00 di questa mattina, 29 gennaio 2025.

Mentre gli utenti continuano a segnalare il disguido, non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali da parte di Meta, che non ha fornito indicazioni sul possibile ripristino dell'ordine cronologico dei post.

Al momento, il problema persiste a macchia di leopardo: alcuni utenti segnalano che i contenuti più recenti tornano visibili, ma poi il malfunzionamento si ripresenta, lasciando molti a chiedersi cosa stia realmente accadendo dietro le quinte del gigante social.