FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM TORNANO IN FUNZIONE: ZUCKERBERG SI SCUSA

«Ci scusiamo per l’interruzione: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete». Con queste parole il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Ma...

«Ci scusiamo per l’interruzione: so quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere in contatto con le persone a cui tenete». Con queste parole il fondatore e amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, in un post sul social network, ha espresso le proprie scuse per il down di circa 6 ore che ha coinvolto anche Instagram e Whatsapp.

Il blackout mondiale che ha colpito Facebook, Instagram e WhatsApp è stato provocato da modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati. «Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi», ha dichiarato in un post il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook Santosh Janardhan..

La coincidenza, in contemporanea, del blackout di popolarità e quello di funzionamento è stata devastante. In borsa, il titolo di Facebook ha chiuso le contrattazioni a Wall Street perdendo il 4,9%. E per Zuckerberg le perdite vengono stimate tra i 6 e i 7 miliardi di dollari.

AGGIORNAMENTO 22.20

Poco prima delle 22 in Italia sono arrivate le scuse da parte del Chief tecnology officer di Facebook, Mike Schroepfer, che è stato costretto a usare Twitter per aggiornare gli utenti su uno dei blocchi del servizio più lunghi mai avvenuti: *Sincere* scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi di Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il più velocemente possibile

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Dalle 17 e 40 italiane, minuto più, minuto meno, Facebook, Whatsapp e Instagram hanno smesso di funzionare e il disagio si sta protraendo da quasi due ore. Si tratta di un disagio di portata globale, un blocco improvviso che ha già costretto alle scuse la società guidata da Mark Zuckerberg, proprietaria di tutte e tre le app:

“Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”, ha scritto Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook, costretto a postare sul social concorrente Twitter.

Le segnalazioni di disservizi sono già decine di migliaia. Secondo downdetector.it si parla di oltre 44mila per Whatsapp e circa 11mila per Facebook.

Saluta “letteralmente tutti” invece l’account ufficiale di Twitter, che dopo il down di WhatsApp e Facebook ‘cinguetta’ ironicamente su quella che sembra essere una ‘invasione’, seppur temporanea, degli utenti ‘orfani’ del social di Zuckerberg. Oltre 560mila i like al tweet in pochi minuti, molto apprezzato dagli utenti. Tra le risposte, anche quella dell’account ufficiale di Instagram che sconsolato replica: “Ciao e buon lunedì”. Un “ciao” al social anche dall’account di WhatsApp.