FALSA CIECA BECCATA A USARE LO SMARTPHONE SENZA DIFFICOLTÀ: HA PERCEPITO OLTRE 200 MILA EURO DALLO STATO

Falsa cieca per 15 anni, incassando illecitamente nell'arco dello stesso periodo la pensione relativa alla sua invalidità.È la vicenda scoperta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hann...

Falsa cieca per 15 anni, incassando illecitamente nell'arco dello stesso periodo la pensione relativa alla sua invalidità.

È la vicenda scoperta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che hanno denunciato in stato di libertà la falsa cieca, che ha 48 anni, alla Procura della Repubblica di Palmi con l'accusa di truffa aggravata e continuata Nella relativa inchiesta scaturita dalla denuncia presentata dai militari sono indagati i due medici che, in circostanze diverse, avrebbero certificato l'invalidità della donna risultata non veritiera.

Per i due professionisti vengono ipotizzati i reati di concorso in truffa aggravata e falso materiale commesso da pubblici ufficiali in atto pubblico.

I carabinieri, nel corso dell'indagine, hanno pedinato la falsa cieca, filmandola mentre utilizzava il cellulare ed adottava comportamenti che le sarebbero stati impossibili se fosse stata effettivamente priva della vista.

La somma che la donna avrebbe percepito illecitamente dall'Inps grazie alla sua falsa invalidità ammonta, secondo quanto hanno accertato i carabinieri, a circa 208 mila euro.