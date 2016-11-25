Falso studio dentistico, una denuncia

Uno studio condotto da un falso dentista è stato scoperto in provincia di Catania dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità del capoluogo etneo. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'...

Uno studio condotto da un falso dentista è stato scoperto in provincia di Catania dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità del capoluogo etneo. Al loro arrivo i militari hanno trovato l'ambulatorio colmo di persone. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di odontoiatra e il suo studio - ambienti curati, arredati e attrezzati con apparecchiature costose e di nuova generazione - è stato sequestrato.

(ansa)