FAMIGLIE SICILIANE IN DIFFICOLTÀ: FINO A 5.000 EURO PER FAMIGLIE CON ISEE BASSO, DOMANDE APERTE DAL 25 FEBBRAIO. TUTTE LE INFO
L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana ha recentemente emanato un Avviso pubblico per la concessione di un contributo economico straordinario, a fondo perduto, destinato a sostenere le famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni. L'iniziativa mira a supportare le famiglie con un ISEE inferiore a 5.000 euro, offrendo un contributo che può arrivare fino a un massimo di 5.000 euro.
Il contributo è finalizzato a garantire un supporto concreto a coloro che vivono in situazioni di difficoltà economica, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie più vulnerabili.
Le domande per richiedere il contributo potranno essere presentate dal 25 febbraio fino al 15 aprile 2025. Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile al link: https://incentivisicilia.irfis.it.
Per consultare il testo completo del Decreto e dell’Avviso, gli interessati possono fare riferimento al sito ufficiale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.
Questa iniziativa rappresenta un’opportunità importante per molte famiglie siciliane in difficoltà, offrendo un aiuto concreto per affrontare le difficoltà economiche e migliorare la qualità della vita.