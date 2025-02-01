Fantasanremo Etneo 2025: In palio un RICCO MONTEPREMI, ISCRIZIONE GRATUITA!Sanremo non è solo musica e spettacolo, ma anche strategia e divertimento! Con l'edizione 2025 del Fantasanremo Etneo, gli ap...

Fantasanremo Etneo 2025: In palio un RICCO MONTEPREMI, ISCRIZIONE GRATUITA!

Sanremo non è solo musica e spettacolo, ma anche strategia e divertimento! Con l'edizione 2025 del Fantasanremo Etneo, gli appassionati del Festival possono vivere un'esperienza unica, creando la propria squadra di artisti e competendo per vincere fantastici premi. Ecco il link della lega:

https://fantasanremo.com/league?id=676e8ccbf791022099e99b52

Come Funziona il Fantasanremo Etneo 2025?

Partecipare è semplice:

Crea la tua squadra: Hai un budget fittizio a disposizione per selezionare cinque artisti in gara.

Segui Sanremo: Ogni cantante ottiene punti in base alle azioni che compie sul palco, secondo il regolamento ufficiale del gioco.

Vinci fantastici premi!

Un'opportunità imperdibile per rendere Sanremo ancora più emozionante e competitivo! Sei pronto a giocare e a sfidare amici e appassionati?