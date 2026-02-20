95047

FantaSanremo Etneo 2026: torna la sfida alle pendici dell’Etna

A cura di Redazione
20 febbraio 2026 08:25
Dintorni
Per il quarto anno consecutivo torna il FantaSanremo Etneo, la lega che trasforma il Festival di Sanremo in una sfida tutta siciliana tra musica, strategia e sano spirito competitivo.

Crei la tua squadra scegliendo gli artisti in gara e accumuli punti tra bonus e malus durante le serate del Festival. Intuito, attenzione ai dettagli e un pizzico di fortuna faranno la differenza.

Negli anni la community etnea è cresciuta sempre di più, coinvolgendo amici, colleghi e famiglie in una competizione divertente e partecipata.

🎁 Premi 2026

🥇 1° posto – Accesso illimitato per 1 anno alla Urban Spa + omaggi, sconti e servizi esclusivi

🥈 2° posto – 1 paio di occhiali da sole

🥉 3° posto – 1 trattamento Olos + piega

😈 Penultimo posto – 1 paio di occhiali da sole

🔥 Ultimo posto – Accesso illimitato per 1 anno alla Urban Spa + omaggi, sconti e servizi esclusivi

🎟 Premio speciale a sorteggio tra tutti i partecipanti:

💰 Buono da 200€ da spendere presso Edù Formazione

Perché al FantaSanremo Etneo si vince… ma si viene premiati anche quando si perde!

👉 Iscriviti alla lega:

https://fantasanremo.com/league?id=695e835d4e53c3a75338d95a

📲 Segui la pagina Instagram ufficiale:

https://www.instagram.com/fantasanremoetneo

Sanremo si accende. L’Etna pure. 🌋

