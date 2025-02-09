FANTASANREMO ETNEO IN PALIO UN RICCO MONTEPREMI, ISCRIZIONE GRATUITA!

Sanremo non è solo musica e spettacolo, ma anche strategia e divertimento! Con l'edizione 2025 del Fantasanremo Etneo, gli appassionati del Festival possono vivere un'esperienza unica, creando la prop...

Sanremo non è solo musica e spettacolo, ma anche strategia e divertimento! Con l'edizione 2025 del Fantasanremo Etneo, gli appassionati del Festival possono vivere un'esperienza unica, creando la propria squadra di artisti e competendo per vincere fantastici premi. Ecco il link della lega:

LINK LEGA FANTASANREMO: https://fantasanremo.com/league?id=676e8ccbf791022099e99b52

LINK PAGINA FANTASANREMO: https://www.instagram.com/fantasanremoetneo/

LINK PAGINA EXPERT CATANIA: https://www.instagram.com/expert_catania?igsh=MXFhY3N2NXVqdDNteQ==

Premi in palio

Il Fantasanremo Etneo 2025 ed Expert Catania offrono ai migliori partecipanti premi straordinari:

1° posto: Cassa JBL dal valore di 300€

2° posto: Apple Watch SE dal valore di 250€

3° posto: Samsung Galaxy Tab A9 dal valore di 150€

Come Funziona il Fantasanremo Etneo 2025?

Partecipare è semplice:

Crea la tua squadra e segui la pagina instagram del Fantasanremo Etneo e di Expert Catania! Hai un budget fittizio a disposizione per selezionare cinque artisti in gara.

Segui Sanremo: Ogni cantante ottiene punti in base alle azioni che compie sul palco, secondo il regolamento ufficiale del gioco.

Vinci fantastici premi!

Un'opportunità imperdibile per rendere Sanremo ancora più emozionante e competitivo! Sei pronto a giocare e a sfidare amici e appassionati?

Cos'è il Fantasanremo?

Il Fantasanremo è un gioco che permette ai partecipanti di creare una squadra virtuale composta da cinque cantanti in gara al Festival di Sanremo. Ogni artista guadagna (o perde) punti in base a determinate azioni compiute sul palco o nel corso della kermesse. Dai look stravaganti ai gesti iconici, ogni dettaglio conta per accumulare punti e scalare la classifica! Resta aggiornato per scoprire le regole complete e le sorprese che ti aspettano! Che vinca il miglior Fantasanremista!