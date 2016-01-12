Fare danno per portare via la miseria di 20 euro

Scardinata, la notte scorsa, la porta di un ufficio comunale: ignoti si sono introdotti all’interno mettendo tutto a soqquadro

95047.it Hanno scardinato la porta d’ingresso di uno degli uffici comunali di zona Ardizzone che si trova a pian terreno e sono entrati mettendo tutto a soqquadro. Ignoti, la notte scorsa, si sono introdotti all’interno alla ricerca di chissacosa, probabilmente di qualche spicciolo legato al rilascio di qualche certificato (proprio accanto si trova la stanza dei certificati di residenza). Più il danno che altro visto che alla fine da uno dei cassetti delle scrivanie dell’ufficio sono stati portati via appena una ventina di euro.

Questa mattina a verificare l’accaduto c’erano gli agenti di polizia municipale.

[Foto repertorio]