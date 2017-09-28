FARMACI, RICHIAMATO A SCOPO CAUTELATIVO RIOPAN GEL: ECCO I LOTTI

La Società Takeda, ha comunicato il ritiro volontario, a scopo cautelativo, dal mercato di alcuni lotti di Riopan gel.La decisione di ritiro comunicata dall’AIFA, evidenzia Giovanni D’Agata, president...

La Società Takeda, ha comunicato il ritiro volontario, a scopo cautelativo, dal mercato di alcuni lotti di Riopan gel.

La decisione di ritiro comunicata dall’AIFA, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è scaturita dal riscontro di non conformità relativamente al parametro di viscosità, registrato nel corso di uno studio di stabilità.

In particolare, si tratta delle confezioni di RIOPAN GEL OS GEL 40 BUST 800 mg – AIC 027103035 lotti n. 267642 e 267643 (data di produzione giugno 2014). Il Riopan Gel è un farmaco che rientra nella categoria degli antiacidi. Tale farmaco va assunto in presenza di patologie come l’esofagite da reflusso, l’ulcera duodenale, e durante il trattamento di gastriti e gastro-duodeniti caratterizzate da iperacidità.

La Società Takeda invita a verificare la giacenza dei suddetti lotti nei magazzini, di porre immediatamente le eventuali confezioni in stato di quarantena e di comunicare, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, i quantitativi giacenti al fine di concordare il ritiro della merce.