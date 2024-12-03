FARMACI SCADUTI NELLA FARMACIA DELL’OSPEDALE DI MILAZZO: INTERVENTO DEI CARABINIERI DEL NAS E SEQUESTRO

I Carabinieri del N.A.S. di Catania e della Compagnia di Milazzo, insieme ai militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., a seguito di attività dele...

I Carabinieri del N.A.S. di Catania e della Compagnia di Milazzo, insieme ai militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., a seguito di attività delegata dall’Autorità Giudiziaria, hanno effettuato una verifica ispettiva igienico-sanitaria presso la farmacia dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

L’attività di controllo, a cui ha preso parte il dott. Giuseppe Verzera, Procuratore Capo alla guida della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, presente alle operazioni condotte, ha permesso ai militari dell’Arma di individuare alcune confezioni di farmaci scaduti di validità, detenuti in promiscuità con i medicinali regolamentari, all’interno degli appositi armadietti della farmacia ispezionata, e destinati ai reparti ospedalieri.

Il NAS di Catania ha quindi sottoposto a sequestro i farmaci scaduti di validità.