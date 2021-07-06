FARMACO PER LA PRESSIONE RITIRATO DALLE FARMACIE: MARCA E LOTTI

Attenzione al farmaco Losartan di Teva Italia Srl. L’Aifa ne ha disposto il ritiro per via di un‘impurezza riscontrata dalla stessa ditta produttrice segnalata all’Agenzia.L’Agenzia Italiana del Farma...

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro di questo medicinale usato per contrastare l’ipertensione. Si tratta del Losartan di Teva Italia, che potrebbe presentare tracce di un’impurezza nel principio attivo.

Il ritiro riguarda due farmaci:

Losartan Teva da 50 mg venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film. In questo caso, il lotto coinvolto è il n. 0450820 con data di scadenza 31/08/2023, AIC n° 038098341.

Losartan Teva da 100 mg venduto nella confezione da 28 compresse rivestite con film. In questo caso, il lotto coinvolto è il n. 1111119 con data di scadenza 30/11/2022, AIC n° 03809870D7.

Il Losartan è un farmaco usato nel trattamento dell’ipertensione essenziale in adulti e in bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni. Prima di interrompere il trattamento, è necessario consultare il proprio medico.

La ditta Teva ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute è tenuto a verificare.