FASE SISMICA IN CORSO SULL'ETNA: COLATA LAVICA E SCOSSE AVVERTITE DALLA POPOLAZIONE

Uno sciame sismico, con scosse comprese tra 1.7 e 3.7, è stato registrato su versante Nord-Est dell'Etna, nella zona di Piano Pernicana, dalla rete dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania.

Gli esperti dell'Ingv lo mettono in relazione all'attività del vulcano che ha fatto registrare un aumento dei valori di 'energia interna' nei condotti magmatici sfociati con l'emissione, due giorni fa, a quota 3.000 metri, di una colata lavica che emerge da una frattura che si è aperta tra la base della Bocca nuova e il cratere di Sud-Est, con un flusso che si espande in direzione di monte Frumento.

Non sono stati segnalati danni a cose e persone, ma una parte degli eventi sismici è stata nettamente avvertita dalla popolazione di diversi paesi etnei.

